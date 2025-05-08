شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير كل إمكانات تطوير المُنشآت الطبية والان مع تفاصيل الخبر

خلال جولته اليوم بمحافظة الغربية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مستشفى حميات طنطا.

وفي بداية جولته، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تُولي اهتمامًا بالغًا بملف الصحة، لافتاً إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير كل الإمكانات اللازمة لتطوير المُنشآت الطبية القائمة، كما تسعى إلى إنشاء مُنشآت جديدة بما يُلبي احتياجات المواطنين، مُشيراً إلى حرصه على زيارة المشروعات والمُنشآت الصحية بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من نوعية ومستوى الخدمات المُقدمة، وضمان توفير خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.

كما أشار الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إلى أن مُستشفى حميات طنطا يُقدم خدمات مُتعددة علاجية وتشخيصية في تخصصات الحميات والجهاز الهضمي والكبد، موضحًا أنه مُزود بأحدث أجهزة الكشف والتحاليل، ويُسهم بشكل واضح في تخفيف العبء عن المواطنين بمحافظة الغربية، عبر تقديم خدمات علاجية ذات كفاءة عالية، مُضيفاً أن المُستشفى تم تصميمه وتجهيزه وفقاً لأحدث المواصفات، كما تم تدريب الأطقُم الطبية لتقديم أفضل رعاية صحية للمرضى.

واستعرض عبدالغفار إمكانات وأجنحة مستشفى حميات طنطا، مُوضحاً أن المستشفى مُقام على مساحة 2050 متراً مربعاً، ويتكون المبنى الرئيسي من 9 طوابق، مُنوهًا إلى أنه تم البدء في إنشائه في أغسطس من عام 2016، وتم الانتهاء من التنفيذ في يوليو عام 2024، بينما تم تشغيل المستشفى فعليًا في نهاية عام 2024.

كما تمت الإشارة إلى أن المستشفى يحتوي على 72 سرير إقامة، و21 سرير عناية مركزة، و4 غرف عمليات، و8 عيادات خارجية، و12 ماكينة غسيل كلوي.