شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يصدر قرارا بإنهاء تكليف عدد من نواب أحياء الدقى والعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قرارًا، بإنهاء تكليف عدد من نواب أحياء الدقي والعمرانية.

ونص قرار محافظ الجيزة رقم 580 لسنة 2025، على إنهاء تكليف الآتي أسماؤهم:

1- باسم حمدي محمود - نائب رئيس حي العمرانية، وعودته للعمل موظفًا بمدينة أبو النمرس.

2- محمد فاروق عبود - نائب رئيس حي الدقي، ونقله موظفًا بمدينة الحوامدية.

واجتمع محافظ الجيزة، اليوم، بأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، للاطلاع على استعدادات الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة التنفيذية والمديريات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، وعيد الأضحى المبارك.

وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف جهود المتابعة والتفتيش بمحيط لجان الامتحانات بنطاق المحافظة ورفع أي إشغالات أو تعديات ومنع مصادر الضوضاء والحفاظ علي كفاءة النظافة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وأكد ضرورة التأهب ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث وجه محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري بوضع خطة متكاملة لمتابعة الأسواق والشوادر للتأكد من سلامة الأضاحي المتداولة والمعروضة لضمان سلامتها.