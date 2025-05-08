شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الأرصاد.. موعد ذروة الموجة الحارة وأعلى درجات حرارة متوقعة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاع درجات الحرارة الذى تتعرض له البلاد يستمر حتى الأسبوع المقبل ليسود طقس من حار إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون يومي الأحد والاثنين المقبلين وترتفع معهم درجات الحرارة العظمى على القاهرة ل 38 درجة وأسوان 42 درجة.

ويشهد اليوم الخميس 8 مايو 2025، استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، ليسود طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 34 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 32 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 33 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 38 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 38 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 40 درجة.

الصغرى 25 درجة.