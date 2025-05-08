شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل ومحافظ القاهرة يُسلمان عقود عمل جديدة لذوى همم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم وزير العمل محمد جبران، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة ، اليوم الخميس ، 64 عقد عمل جديد لذوي همم من أبناء المحافظة، للعمل في 5 شركات خاصة.

وقال الوزير جبران أن هذه العقود الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة نحو تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

كما أكد محافظ القاهرة الدكتور ابراهيم صابر، على أن المحافظة تولي ملف ذوي الهمم اهتماما كبيرا، مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارة العمل ومحافظة القاهرة في كافة الملفات المشتركة التي تخص قضايا العمل من بينها توفير فرص عمل للشباب، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه، أثنى السيد الشرقاوي مدير مديرية عمل القاهرة على استجابة شركات القطاع الخاص في توفير هذه الفرص، موجها الشكر والتقدير للمنشآت التي وفرت فرص العمل الجديدة.