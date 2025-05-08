شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تخصيص جانب كبير من زيارة الغربية لمتابعة المشروعات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

بدأ صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة ميدانية بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الغربية، ولا سيما في قطاع الصحة، وذلك في إطار متابعة أداء المنظومة الصحية، وأعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة، بالإضافة إلى الاطمئنان على جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ويرافق رئيس الوزراء اليوم في جولته الميدانية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته بالمحافظة بالتأكيد مجددا على أهمية الجولات التفقدية لمختلف المحافظات، التي تأتي في إطار تحرك الحكومة الميداني واسع النطاق، الذي يستهدف متابعة سير العمل بالمشروعات الجارية والمُنفذة بالقطاعات المختلفة، لدفع العمل بها، بما يضمن سرعة تشغيل تلك المشروعات وتحقيق أهداف التنمية الشاملة بجميع المحافظات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جانبا كبيرا من زيارة اليوم سيخصص لمتابعة عدد من المشروعات الصحية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان في المحافظة في إطار العمل على تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين، خاصة لغير القادرين، وتيسير إجراءات حصولهم على هذه الخدمات الطبية، بما يحقق هدف الدولة في تحسين مستوى الصحة العامة لجميع المواطنين.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن جولته اليوم تشمل تفقد عدد من المشروعات في القطاع الطبي لمنشآت ذات أهمية قصوى للمحافظة، والتي تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة وتحديث لمختلف التجهيزات والبنى التحتية؛ بهدف تعزيز دور هذه المنشآت الطبية في تقديم خدمة صحية فاعلة لأهالي محافظة الغربية، فضلا عن كون خدماتها تمتد لمحافظات أخرى مجاورة.