شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات أداء تقييمات الصفوف الأولى للطلبة المصريين فى الخارج للترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التعليمات والضوابط الخاصة بأداء تقييمات الصفوف الأولى للطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسى الثانى 2025، والتى تنطلق السبت 10 مايو الجارى، موضحة أنه بالنسبة للطلاب المقيدين بالمستوى الأول والمستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال وكذلك الصفين الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية، سوف تتاح لهم ملفات تقييم الأداء يوم السبت 10 مايو 2025 من خلال المنصة، ويقوم الطالب بتحميل ملف تقييمات الآداء من المنصة الالكترونية لامتحانات أبناؤنا فى الخارج من خلال الرابط أضغط هنا

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: يقوم الطالب بطباعة الملف وكتابة بياناته الشخصية عليها في الجزء المخصص لها فى الغلاف الخارجي لملف التقييمات و التي تتضمن (اسم الطالب - رقم الجلوس – اسم الدولة المقيم بها" و يقوم الطالب بأداء الأنشطة المطلوبة بنفسه وبخط يده .

وشددت الوزارة على أنه بعد انتهاء الطالب من الإجابة على ملف تقييم الأداء الخاص به ، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكتروني على هيئة ملفPDF ثم يقوم بإرسال الملف الإلكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج من خلال الرابط أضغط هنا

وذلك على الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة ، وذلك خلال مدة 14 يوم من يوم اتاحة ملفات تقييم الأداء.