شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى باعتماد اتفاق مشروع خطة سكة حديد "الروبيكى - العاشر - بلبيس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خطة سكة حديد "الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 70 مليون يورو ومنحة بقيمة 800 ألف يورو.

وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 11 فبراير سنة 2025.