شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: تنفيذ خطة لتطوير إدارة وتوزيع المياه والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ممثلي "شركة حلول التقنية والتطوير السعودية" (TDS) لبحث التنسيق المشترك بين الوزارة والشركة في مجال توفير تقنيات حديثة في مجال إدارة وتوزيع المياه فى مصر .



جانب من اللقاء

وأشار سويلم إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ خطة لتطوير عملية إدارة وتوزيع المياه في مصر من خلال التحول من إستخدام المناسيب إلى إستخدام التصرفات في إدارة المياه بهدف تحسين كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه ، مؤكداً على أهمية توظيف أحدث التكنولوجيات فى إدارة المياه للتعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر .

وأكد أن الوزارة حريصة على التعاون مع مختلف الجهات التي تقدم حلول تقنية ومبتكرة فى مجال إدارة ومراقبة الموارد المائية ، وإستخدام أجهزة قياس تصرفات المياه بالمجارى المائية ، ورصد نوعية المياه ، وإعداد دراسات التنبؤ بالأمطار والحماية من السيول وحصاد مياه الأمطار، وإستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ادارة وتحليل البيانات المائية .

وأضا أنه وفى إطار سعي الوزارة لاستخدام أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في توزيع المياه .. فقد تم التنسيق مع "شركة حلول التقنية والتطوير السعودية" لتقديم حلول تكنولوجية حديثة تستخدم في قياس التصرفات المائية ، حيث يجرى تركيب أحدث الكاميرات لقياس التصرف بموقع خلف قنطرة الصالحية على ترعة الإسماعيلية كموقع تجريبي لإختبار مدي ملائمة التكنولوجيا المقترحة للمجاري المائية تمهيدا للتوسع فى التنفيذ بمواقع أخرى حال نجاح التجربة .

وعقب الاجتماع تم توقيع اتفاقية تنفيذ المشروع التجريبى بالتعاون بين أجهزة مصلحة الرى (قطاع التوسع الأفقى والمشروعات) والشركة .