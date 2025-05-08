شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يغادر أثينًا متوجهًا إلى موسكو للمشاركة باحتفالات عيد النصر والان مع تفاصيل الخبر

غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بسلامة الله العاصمة اليونانية أثينا في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها إلى جمهورية اليونان، متوجهاً إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر في التاسع من مايو، وذلك تلبيةً لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.