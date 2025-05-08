شكرا لقرائتكم خبر عن رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية قبل غلق باب ملء البيانات والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2025، قبل ساعات من غلق باب ملء بيانات الطلاب، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لملء وكتابة البيانات

https://moe-register.emis.gov.eg/

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أخر موعد لتسجيل استمارة التقديم لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024,2025، اليوم الخميس 8 مايو الجارى.

وقالت الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: في إطار حرص الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني علي حسن سير العمل داخل لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لـ امتحانات الدبلومات الفنية صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) للعام 2025 يتم التنبيه على جميع مدارس التعليم الفني صناعي - زراعي - تجاري -فندقي بالمديريات التعليمية أن آخر موعد لتسجيل الإستمارة الإلكترونية على الموقع الإلكتروني الطلبة الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي للعام 2025 هو يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025.

الجدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجارى 2025 تنطلق يوم 27 مايو الجارى.