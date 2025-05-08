شكرا لقرائتكم خبر عن رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية قبل غلق باب ملء البيانات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالخميس، 08 مايو 2025 10:23 ص
ينشر الخليج 365 رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2025، قبل ساعات من غلق باب ملء بيانات الطلاب، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لملء وكتابة البيانات
https://moe-register.emis.gov.eg/
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أخر موعد لتسجيل استمارة التقديم لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024,2025، اليوم الخميس 8 مايو الجارى.
وقالت الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: في إطار حرص الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني علي حسن سير العمل داخل لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لـ امتحانات الدبلومات الفنية صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) للعام 2025 يتم التنبيه على جميع مدارس التعليم الفني صناعي - زراعي - تجاري -فندقي بالمديريات التعليمية أن آخر موعد لتسجيل الإستمارة الإلكترونية على الموقع الإلكتروني الطلبة الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي للعام 2025 هو يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025.
الجدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجارى 2025 تنطلق يوم 27 مايو الجارى.
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