شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحيى ذكرى الأربعين للأنبا باخوميوس من دير القديس مكاريوس بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قداس ذكرى الأربعين لنيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة والخمس مدن الغربية، وذلك بدير القديس العظيم مكاريوس السكندري بجبل القلالي في محافظة البحيرة.

ويُشارك في القداس عدد من أحبار المجمع المقدس وآباء الكنيسة، تكريمًا لمسيرة نيافته الرعوية والروحية الحافلة بالعطاء، والتي امتدت لعقود خدم فيها الكنيسة بكل أمانة وحكمة.

ويُعد الأنبا باخوميوس من أبرز الشخصيات الكنسية المعاصرة، وله إسهامات كبيرة في خدمة الإيبارشية والعمل المسكوني، فضلًا عن دوره المؤثر خلال فترات انتقالية مهمة في تاريخ الكنيسة.

جدير بالذكر أن الأنبا باخوميوس وُلِد في 17 ديسمبر 1935، وكان من أوائل الخريجين بجامعة عين شمس بعد إنشائها. منذ صغره، التحق بالخدمة الكنسية، حتى ترهبن في دير السريان بوادي النطرون في 11 نوفمبر 1962، تحت اسم "الراهب أنطونيوس السرياني"، وكرس حياته للصلاة والتأمل، قبل أن يُرسم أسقفًا في 12 ديسمبر 1971، ليصبح أحد أوائل الأساقفة الذين رسمهم مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث.