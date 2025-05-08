شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يستقبل نقيب التمريض لبحث تطوير التدريب المهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بديوان عام وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من القضايا أبرزها تعزيز دور التمريض في المنظومة الطبية والتدريب المهنى للأطقم التمريضية.

وخلال اللقاء، سلمت الدكتورة كوثر محمود دعوة رسمية إلى الدكتور خالد عبد الغفار لحضور احتفالية اليوم العالمي للتمريض، المقرر تنظيمها يوم الأحد المقبل، والذى سيشهد حضور السير مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إلى جانب عدد من قيادات القطاع الصحي بالجمهورية.

وبدوره أبدى وزير الصحة اهتمامًا بالغًا بالمشاركة في احتفالية اليوم العالمي للتمريض، مؤكدًا دعمه الكامل للتقدير المجتمعي لدور التمريض، وحرص الوزارة على الاحتفاء بالكفاءات التمريضية ودورها الفعال في دعم المنظومة الصحية.

كما قدمت نقيب التمريض الشكر إلى وزير الصحة على قراره الداعم بتمكين أعضاء هيئة التمريض من تولي مناصب قيادية داخل المستشفيات، أسوة بزملائهم من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، حيث وافق الوزير على تولي التمريض رئاسة لجان مكافحة العدوى، ولجان التدريب، وغيرها من اللجان التنفيذية بالمستشفيات، بما يعكس رؤية متقدمة نحو دمج التمريض في صناعة القرار الصحي وتحقيق العدالة في الفرص القيادية.

وتناول الاجتماع أيضا أهمية تطوير التدريب المهني للتمريض، وتم بحث خطة شاملة لتدريب العاملين وتطوير مهاراتهم، بالإضافة إلى آليات تعميم الأدلة الاسترشادية لأساليب العمل على مستوى الجمهورية، لضمان توحيد الأداء ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار خلال اللقاء أن الوزارة حريصة على دعم التمريض باعتباره أحد الأعمدة الأساسية في تقديم الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن رفع كفاءة التمريض وتوسيع دوره القيادي يأتى فى إطار خطة شاملة للنهوض بالقطاع الصحي، وتحقيق الأهداف الوطنية في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.