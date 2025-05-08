شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يناقش "فلسفة العلامة التعريفية كعمل إبداعى فى الجرافيك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان رسالة دكتوراة بعنوان: "فلسفة العلامة التعريفية كعمل إبداعي وظيفي في فن الجرافيك" كمشرفًا رئيسيًا على الرسالة العلمية التي احتضنها مجمع الفنون والثقافة بالجامعة.

وناقشت الباحثة إسراء الحسين جاد الرب حسن رسالتها لنيل درجة الدكتوراه، حول نشأة وتطور العلامة التعريفية ومدى تأثيرها في المجتمع، وفلسفة العلامة كرؤية جرافيكية وكيفية تطبيقها في العملية الاتصالية، بإعتبار التصميم سفير للعلامة ويعكس إنطباع لدى الجمهور ويصنع هوية خاصة ومميزة للمنتج.

وتحرص جامعة حلوان على دعم البحث العلمي والباحثين وتوفير مناخ علمي يساعد على إنتاج بحوث رصينة تسهم في تطوير الفنون التطبيقية والمعارف الإنسانية.

ويأتي عقد المناقشة بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة في إطار رسالة المجمع التنويرية ودوره المتنامي في دعم الحركة الأكاديمية والعلمية، في خطوة تعكس الحرص على تعزيز بيئة بحثية متكاملة تجمع بين الإبداع والمعرفة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة المجمع ، وتمت استضافة الرسالة تحت إشراف الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي للمجمع.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من نخبة من أساتذة الجرافيك وهم: الدكتور السيد إبراهيم محمد قنديل، الأستاذ بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ورئيس الجامعة، مشرفًا ، الدكتور أشرف زكي مرسي، الأستاذ بقسم الجرافيك بالكلية ، مناقشًا، الدكتور ياسر حسن حسني، الأستاذ بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، مناقشًا، الدكتور محمود فريد محمود، الأستاذ المساعد بقسم الجرافيك بالكلية ، مشرفًا.