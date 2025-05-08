شكرا لقرائتكم خبر عن علوم حلوان الأهلية تنظم ورشة عمل لتدريب طلابها على أحدث الأجهزة العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار حرص الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية على دعم التدريب العملي على أحدث الأجهزة العلمية بجامعة حلوان الأهلية، وتنفيذاً لرؤية الجامعة لتعزيز الجانب العملي من الدراسة، نظمت كلية العلوم برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية ورشة عمل على جهاز "ELISA Microplate Reader" للتدريب على تقنية الإليزا "Elisa".

وتعرف هذه التقنية أيضًا باسم (المقايسة الامتصاصية المناعية للإنزيم المرتبط)، وهي اختبار كيميائي حيوي يعتمد على استعمال الأجسام المضادة، والتغيير اللوني في التعرف على وجود مادة معينة في عينة ما، وتعتبر تقنية الإليزا ELISA إحدى أكثر المقايسات المناعية المتاحة حساسية، والتي تمتلكها جامعة حلوان الأهلية حالياً ويتم تدريب طلابها عليها.

هذا، وقد ألقى المهندس مصطفى محمود من شركة Techno Scientific محاضرة تدريبية شملت تدريبًا عمليًا للطلاب على الجهاز، والتعرف على أنواع القياسات المختلفة (End point, kinetic & area scan) وطرق تحليل البيانات بشكل فعال.

أقيمت فعاليات الورشة تحت إشراف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم، السيد عطا أمين عام الجامعة، الدكتور محمد عمران منسق البرنامج، الدكتورة منار فودة مسجل البرنامج والمشرفة على تنظيم الورشة، وبالتنظيم من اتحاد طلاب كلية العلوم.