شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الثالث الابتدائى الأزهرى يؤدون اليوم امتحان التربية الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الخميس، امتحانات النقل الأزهرى، حيث يؤدى طلاب الصف الثالث الابتدائى الامتحان فى مادتى التربية الاسلامية والرياضيات، بينما يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحان في مادتي التربية الإسلامية والعلوم، كما يؤدى طلاب الصف الأول الإعدادى الامتحان فى مواد اصول الدين ورقة أولى "التفسير والحديث" والعلوم والمهام الأدائية لمادة العلوم، بينما يؤدى طلاب الصف الثانى الإعدادي الامتحان في مادتي أصول الدين ورقة أولى "التفسير والحديث" والعلوم.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية أصدر عددا من التعليمات الخاصة بالمضبوطات أثناء انعقاد لجان النقل أو الشهادات، وذلك على النحو الآتى:

الطالب المضبوط بجهاز موبايل أثناء الامتحان يتم تحرير محضر غش للطالب بعد الضبط مباشرة، ويستكمل الطالب امتحان المادة حتى نهاية زمن اللجنة، ويحظر طرده من اللجنة قبل انتهائه من الإجابة، وإقراره بالواقعة والتوقيع على محضر الغش.

فى حالة اتصال الجهاز بالإنترنت والتأكد من نشر ورفع صور أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى يحظر تسليم الطالب جهاز الهاتف، ويتم التحفظ عليه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الصدد من قبل عضو الشئون القانونية بالمنطقة.

يحرر محضر الغش والإخلال من ثلاث نسخ ويرسل الأصل والحرز المضبوط مع الطالب إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة التابعة لها اللجنة، وعدم إرساله إلى لجنة النظام والمراقبة، وعلى رئيس اللجنة التأكد بنفسه من تسليم المحضر إلى فرع الشئون القانونية.