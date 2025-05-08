شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الفروق بين مواعيد العام الدراسى الحالى والمقبل 2026.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2025 / 2026، والذى يبدأ فى 20 سبتمبر 2025 وينتهى فى 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسى الأول فى 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026ن نرصد فى التقرير التالى أبرز الفروق بين مواعيد العام الدراسى الحالى 2024،2025، والعام الدراسى المقبل 2025،2026، كالتالى:

ـ تم اعتماد خريطة العام الدراسى المقبل 2026، مبكرا 6 مايو 2025، على خلال المتعارف عليها حيث تعقد الوزارة اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى عادة فى شهر أغسطس من كل عام قبل شهر ونصف من بدء الدراسة.

ـ العام الدراسى الحالى 2024،2025، انطلقت الدراسة فيه فى شهر سبتمبر تحديد 21 /9، 2024.

ـ العام الدراسى المقبل ووفق الخريطة الزمنية التى تم اعتمادها رسميا سوف تبدأ الدراسة فيه يوم 20 سبتمبر.

ـ العام الدراسى الحالى 2025، مدة الدراسة فيه تصل لقرابة 34 أسبوعا.

ـ العام الدراسى يبدأ فى 20 سبتمبر 2025 وينتهى فى 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا.

ـ امتحانات الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى الحالى بدأت 11 يناير 2025.

ـ امتحانات الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى المقبل 2026، تبدأ فيه امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف

النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

ـ العام الدراسى الحالى بدأ الترم الثانى يوم 8 فبراير 2025.

ـ يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026.

ـ العام الدراسى الحالى، تبدأ امتحانات الثانوية 15 يونيو 2025.

العام الدراسى المقبل: بدء امتحانات الثانوية 20 يونيو.

ـ امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالعام الدراسى الحالى سوف تبدأ 21 مايو الجارى.

ـ يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.

ـ امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلبة الشهادة الإعدادية هذا العام تنطلق يوم 31 مايو الجارى.

ـ امتحانات الفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 4 يونيو 2026.