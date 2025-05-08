شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف والعلاج مجانًا.. تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية لفحص سمع الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

تهدف مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، إلى إجراء المسح السمعى وعلاج حالات فقدان السمع لدى الأطفال.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الفئة المستهدفة الأطفال حديثى الولادة، متابعة أن الفحص يتم من خلال مراكز موزعة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة.

ولفتت وزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة توفر الخدمات التشخيصية والعلاجية لهم علاج دوائى، جراحى، توفير سماعات طبية.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ 34 بدلًا من 30 مركزًا، بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات مبادرة السمع.

وقال عبد الغفار، إن المبادرة تأتى فى إطار التوسع فى التغطية الصحية الشاملة، وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، بإتباع أحدث أساليب العلاج، الأمر الذى ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثى الولادة.