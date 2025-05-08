شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مهمة للشكاوى والإبلاغ عن مخالفات البناء فى محافظة القاهرة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة 15496، و114 يتلقيان بلاغات المواطنين الخاصة بالبناء المخالف ويتم اتخاذ الإجراءات الفورية لإزالته، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة، أنه لن يتم التهاون فى إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشيرًا إلى أنه جارى حصر باقى المخالفات لإزالتها على الفور، مع استمرار حملة إزالة المخالفات فى كافة الأحياء.

وفى هذا السياق، تزيل الأجهزة التنفيذية بحى المقطم، مخالفات المبانى بالمقطم حيث بلغ ما تم إزالته منذ بداية يناير هذا العام وحتى الآن ⁠84 دور علوى مخالف من 50 عقارا، من بينهم 36 دور علوى مخالف بـ22 عقار خلال شهر أبريل وحده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.