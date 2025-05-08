شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات يغلق اليوم باب الترشح لرئاسة 5 جامعات حكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الخميس، باب التقدم للترشح لرئاسة 5 جامعات حكومية "بنى سويف - كفر الشيخ - العريش - مطروح - الغردقة"، وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن من المجلس الأعلى للجامعات.

وفى هذا الإطار حدد قرار وزير التعليم العالى رقم 1365 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بإعادة ترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة المنشور بالجريدة الرسمية، عددا من الشروط الخاصة بالترشخ لوظيفتى رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد وهى أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، على أن يكون شغل وظيفة أستاذ لمدة 5 سنوات على الأقل للترشح لوظيفة رئيس الجامعة وأن يكون أستاذا عاملا بالكلية أو المعهد حال الترشح لعمادة أي منهما.

كما يشترط أن يكون المرشح على رأس عمله بالجامعة وقت تقديم طلب الترشح، و إلا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر، و ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، و ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبة من قبل السلطة المختصة، و ألا يكون المرشح متوليا لأى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.

وحدد الجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية فى 5 جامعات حكومية يوم الخميس 8 مايو الجارى موعدا لغلق باب التقدم مع إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين، على أن يتم إتاحة تلقى الطعون يومى الأحد والأثنين 11 و 12 مايو، وتجتمع لجن البت فى الطعون وإعلان القائمة النهائية يوم الثلاثاء 13 مايو، وكذلك تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة.