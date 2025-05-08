شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الخماسين المقدسة فى الكنيسة الأرثوذكسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

تعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذه الأيام أقدس وأبهج فترات السنة الطقسية، وهي فترة "الخماسين المقدسة"، التي تبدأ بـ عيد القيامة المجيد وتُختتم بعيد العنصرة، وتُعد من أغنى الفترات الروحية في التقويم الكنسي.

وتعتبر الخماسين المقدسة هي فترة تمتد لخمسين يومًا، تبدأ من عيد الفصح (القيامة) وتنتهي بعيد الخمسين (العنصرة)، وهي أيام فرح لا يُصام فيها، وتُقام فيها الصلوات باللحن الفرايحي، ويُحتفل يوميًا بتذكار قيامة السيد المسيح، وكأن الكنيسة تعيش يوم أحد متصل على مدى سبعة أسابيع.

وفي اليوم الأربعين من القيامة، تحتفل الكنيسة بعيد الصعود، إحياءً لذكرى صعود السيد المسيح إلى السماء، بعدما وعد تلاميذه بإرسال الروح القدس، ويتحقق هذا الوعد بعد عشرة أيام، في عيد العنصرة، يوم حلول الروح القدس على التلاميذ، والذي يُعد عيد ميلاد الكنيسة وبداية الكرازة المسيحية.