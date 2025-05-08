شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل فى محافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تجرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2024 - 2025، خلال الفترة من 21 مايو إلى 4 يونيه 2025، وفى النقاط التالية مواعيد الامتحانات بعد أن اعتمدها الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى وما يعادلها من الأربعاء 21 مايو إلى الثلاثاء 27 مايو.

امتحان الصف الثالث الابتدائى الامتحانات من الخميس 22 مايو إلى الإثنين 26 مايو.

امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى وما يعادله، من الخميس 22 مايو حتى الثلاثاء 27 مايو.

امتحانات النقل الإعدادى العام والرياضى والمهنى وما يعادله من الخميس 22 مايو حتى الثلاثاء 27 مايو.

امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من السبت 31 مايو حتى الاربعاء 4 يونيو.

امتحانات النقل للتعليم الفنى من السبت 17 مايو حتى الثلاثاء 27 مايو.

امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادى يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 20، 21مايو.

امتحان الأنشطة التربوية ومواد التربية الرياضية لصفوف النقل الثانوى العام وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية.

امتحان المواد التى لا تضاف إلى المجموع لصفوف النقل من يوم السبت 17 مايو حتى الأربعاء 21 مايو.

امتحان المجالات العملية للإعدادية المهنية من يوم السبت 17 مايو إلى يوم الإثنين 19 مايو.

التقييم المبدئى للصفين الأول والثانى الابتدائى من يوم الأحد 11 مايو حتى الخميس 15 مايو

التقييم النهائى من يوم الأحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو.