شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام تهم المواطنين.. طرق الإبلاغ عن مخالفات بيع أسطوانات الغاز بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن طرق التواصل مع المحافظة للإبلاغ عن أى مخالفات أو شكاوى بشأن بيع أسطوانات الغاز.

تكثف مديرية التموين بالجيزة، يوميًا، الحملات التموينية والتفتيشية على مستودعات الغاز، للتأكد من الالتزام بالسعر المحدد لبيع الأسطوانة المنزلية والتجارية وعدم السماح بالمتاجرة بها فى السوق السوداء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ويمكن للمواطنين الإبلاغ عن أى مخالفات أو تجاوزات فى بيع أسطوانات الغاز لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك، من خلال الخطوط الآتية: 33465048 / 33465046، بالإضافة إلى خدمة الواتساب على الرقم 01016050453.

وتكثف المديرية حملاتها على محطات الوقود، لمتابعة ضخ المواد البترولية والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية والتصدى لأى ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

وشدد محافظ الجيزة، على مديرية التموين بالتصدى لكافة ممارسات الغش التجارى أو تهريب السلع المدعمة وحيازة وتداول السلع الغذائية غير المطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر، حفاظًا على سلامة المواطنين.