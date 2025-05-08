شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عمل معرض زهور الربيع والان مع تفاصيل الخبر

يشهد معرض زهور الربيع المقام حاليًا في المتحف الزراعي في نسخته الـ92 إقبالًا جماهيريًا، إقبالا من الزائرين والمواطنين من مختلف الفئات العمرية للاستمتاع بجمال وتنوع الزهور والنباتات المعروضة، وقضاء أوقات ممتعة في أجواء فصل الربيع .

أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أهمية معرض هذا العام، والذي يحظى بمتابعة مستمرة من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والتأكيد على توفير كافة سبل الراحة والأمان للزائرين، ذلك إضافة إلى مشاركة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة هذا العام في التنظيم لأول مرة.

وأضاف عزوز أن ايام العطلات الرسمية والأجازات دائما ما تشهد إقبالا كثيفًا من المواطنين والزوار، إما بهدف التنزه وسط الأجواء والألوان الطبيعية الجميلة والزهور والتي يقوم العارضين بتنسيقها، أو بغرض اقتناء النباتات والزهور والصبارات للمهتمين بهذا المجال بأسعار مخفضة، فضلا عن تواجد أصناف نادرة من النباتات يطرحها المعارضون.

جدير بالذكر أن المعرض يفتح أبوابه أمام المواطنين طوال أيام الأسبوع وحتى نهاية المعرض، من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءا، وتقدم مبادرة الـ 100 مليون صحة خدماتها للمواطنين من رواد المعرض.

ويشارك في معرض زهور الربيع هذا العام أكثر من 160 عارضا في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار ومستلزمات البساتين وتنسيق الحدائق والصبارات، ذلك فضلا عن مشاركة بعض الهيئات الحكومية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، كما يقام بالمتحف أيضًا معرض ديارنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بالتزامن مع معرض زهور الربيع.