شكرا لقرائتكم خبر عن منح مجانية من وزارة العمل للتدريب على 28 مهنة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة العمل في تلقى طلبات التقديم للحصول على منح مجانية مُقدمة للشباب من الجنسين للتدريب على 28 مهنة، من خلال 3 برامج فى مجالات فنية، ولغوية، ومهارات حياة، وذلك بالتعاون مع معهد الساليزيان "الدون بوسكو" الإيطالي بالقاهرة، بهدف تبادل الخبرات في مجال التدريب المهني، وتعزيز الكفاءة، والقدرة التنافسية للمُتدربين، والباحثين عن العمل فى المجالات الفنية، والحِرفية، وفقا للمعايير المحلية والدولية، وذلك تنفيذًا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في عيد العمال.

• المهن المتاح بها دورات تدريبية مجانية:

1. لحام مستوي أول ( كهرباء و أوكسي الاسيتيلين )

2. لحام مستوي ثاني ( انابيب بترول و ضغط عالي ) - يوجد اختبار أولي

3. لحام مستوي ثالث ( ثاني أكسيد الكربون و ارجون ) - يوجد اختبار أولي

4. تركيبات كهربائية

5. كهرباء تحكم إلي Classic Control - يوجد اختبار أولي

6. لف مواتير

7. تبريد و تكييف

8. PLC مستوي أول

9. PLC مستوي متقدم - يوجد اختبار أولي

10. Smart Home

11. خراطة

12. خراطة CNC - يوجد اختبار أولي

13. فريزة CNC - يوجد اختبار أولي

14. ميكانيكا سيارات

15. Graphic Design

16. AutoCAD

17. Solidworks

18. الطاقه المتجددة

19. Arduino

20. برمجة مواقع Web Developer

21. الخياطة وتفصيل الملابس مستوي أول

22. الخياطة و تفصيل الملابس مستوي متقدم - يوجد اختبار أولي

23. كشف أعطال السيارات

24. صيانة المحمول

25. الإدارة ومهارات الكمبيوتر

26. تصميم أزياء

27. إلكترونيات



• شروط الالتحاق فى المنحة:

1. يشترط في المتدرب أن يكون مصري الجنسية.

2. لا يتجاوز عمر المتدرب عن 40 عاما.

3. أن يكون حاصل علي مؤهل متوسط كحد أدني.

4. أن يكون متفرغا تفرغا كاملا للدورة.

5. أن يجتاز المتدرب المقابلات الشخصية واختبار تحديد المستوي للدورات المتقدمة.

6. الالتزام بمواعيد الدورة وعدم التغيب أكثر من 3 أيام خلال فترة الدورة.

7. الالتزام بالسلوك الحسن وعدم ارتكاب أعمال أو التفوه بألفاظ مخلة بالنظام العام.

8. مع العلم بأنه في حالة الإخلال بما سبق سيتم مطالبة المتدرب برد كامل القيمة للدورة.

9. عدم توفير مقر إقامة للمتدرب المقيم خارج المحافظة وعدم توفير مصاريف انتقال خلال فترة التدريب.

10. تمنحك المنحه الحصول على كورس فنى مجانا وتستطيع الحصول على كورس لغوى بدفع 25% من تكلفة كورس اللغة وكورس مهارات بدفع 25% من تكلفه كورس المهارات.

11. سوف يدفع المتدرب مبلغ للتامين و قدره 300ج و سوف يسترده فور الانتهاء من المنحه و التزامه بالشروط المذكورة.

12. سوف يحضر المتدرب الي المعهد فقط عندما يتم ابلاغه شخصيا بمواعيده و غير مسموح بخلاف ذلك.



ويمكن التسجيل في المنحة الجديدة من خلال هذا الرابط: https://forms.gle/KdqwtYWBYyrdM77m7، علما بأنه التقديم قد بدأ من أمس الأربعاء 7-5-2025، وحتى اكتمال العدد المطلوب.