شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-5-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالخميس، 08 مايو 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 8-5-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروقالشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:29 ص
موعد صلاة الظهر 12:51 م
موعد صلاة العصر 28: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:37 م
موعد صلاة العشاء 9:03 م
وقت صلاة الفجر 4:31 ص
موعد صلاة الظهر 12:57 م
موعد صلاة العصر 4:36 م
موعد صلاة المغرب 7:44 م
موعد صلاة العشاء 9:12 م مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:23 ص
موعد صلاة الظهر 12:47 م
موعد صلاة العصر 4:25 م
موعد صلاة المغرب 7:34 م
موعد صلاة العشاء 9:01 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:24 ص
وقت صلاة الظهر 12:39 م
موعد صلاة العصر 4:12 م
وقت صلاة المغرب 7:21 م
وقت صلاة العشاء 8:45 م
وقت صلاة الفجر 4:40 ص
موعد صلاة الظهر 12:45 م
موعد صلاة العصر 10: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:20 م
موعد صلاة العشاء 8:40 م
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز