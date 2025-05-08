شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر عسكرية سودانية: مسيرة تستهدف مقر الكلية الجوية شمال بورتسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر عسكرية سودانية أن مسيرة استهدفت مقر الكلية الجوية فى شمال بورتسودان فجر الخميس، وفقا لعكاظ السعودية.

وتعرضت بورتسودان لهجوم من قبل مسيرات تابعة لمليشيات الدعم السريع مطلع الأسبوع الجارى، ما دفع مجلس السيادة السودانى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية الاثنين مع الإمارات متهما إياها بتوفير الأسلحة لمليشيات الدعم.

وتعتبر مدينة بورتسودان الواقعة فى شرق السودان مكان هادئ نسبيا خلال الحرب المستمرة منذ عامين، وتحتضن المدينة مجلس السيادة السودانى، وتعد منفذ لدخول المساعدات الإغاثية لجموع الشعب السودانى المتضرر من الحرب الأهلية التى اشتعلت فى أبريل عام 2023.