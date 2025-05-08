وزارة الصحة تكشف 5 آليات لحماية الأطفال من مخاطر ألعاب الفيديو.. إنفوجراف

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الآليات والنصائح لحماية الأطفال من مخاطر ألعاب الفيديو عبر الإنترنت، وذلك فى إطار حرصها على تعزيز الوعى الأسرى تجاه استخدام الأطفال للتكنولوجيا.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012