- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 5 آليات لحماية الأطفال من مخاطر ألعاب الفيديو.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 08 مايو 2025 01:00 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الآليات والنصائح لحماية الأطفال من مخاطر ألعاب الفيديو عبر الإنترنت، وذلك فى إطار حرصها على تعزيز الوعى الأسرى تجاه استخدام الأطفال للتكنولوجيا.
وأوضحت الوزارة أن أبرز خطوات الحماية، تشمل:
اختيار ألعاب مناسبة للفئة العمرية للطفل.
استخدام أدوات الرقابة الأبوية لمتابعة المحتوى وسلوكيات الاستخدام.
تعليم الطفل عدم مشاركة معلوماته الشخصية مع الغرباء.
تعطيل خاصية التتبع وتقليل جمع البيانات من التطبيقات.
مشاركة الطفل فى اللعب والتفاعل معه لمعرفة اهتماماته وتعزيز الثقة.
ودعت الوزارة، أولياء الأمور إلى ضرورة المتابعة المستمرة والمشاركة الإيجابية فى حياة الطفل الرقمية، بما يضمن سلامته النفسية والمعرفية.
مخاطر ألعاب الفيديو
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز