شكرا لقرائتكم خبر عن حاصل على الدكتوراة من السوربون.. من هو سفير مصر الجديد لدى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علمت ”الخليج 365” من مصادر مطلعة باعتماد الحركة الدبلوماسية لسفراء وقناصل مصر في الخارج لعام 2025 لدى الدول الشقيقة والصديقة، حيث تم تكليف طارق محمد حسين دحروج، مساعد وزير الخارجية لشئون ليبيا، سفيرًَا فوق العادة مفوضاً لدى حكومة جمهورية فرنسا، وغير مقيم لدى حكومة إمارة موناكو، ومندوباً دائماً لدى منظمة الأمم المتحدة المتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).

وشغل السفير الدكتور طارق دحروج عددا من المناصب قبل توليه منصب السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج

منها منصب مدير إدارة ليبيا بوزارة الخارجية، مستشار سياسى للسفارة المصرية لدى طرابلس فى الفترة من 2012: 2014، وخدم خلال الفترة من 1999: 2003 فى سفارة مصر لدى باريس، وكذلك فى سفارة مصر لدى المغرب فى الفترة من 2007: 2011، والسفارة المصرية لدى اليونان فى الفترة من 2014: 2017، ثم نائبا لمدير إدارة ليبيا وعضو اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبى فى الفترة من 2017: 2020 وتم تكليفه سفيرا لمصر لدى باكستان من 2020:2023.

تخرج السفير في كلية الاعلام جامعة القاهرة قسم صحافة دفعة 1991، حصل على ماجستير من السوربون باريس 4 من مركز دراسات الإسلام المعاصر بالسوربون عام 1999، وكذلك الدكتوراة من جامعة السوربون باريس 4 من مدرسة العلاقات الدولية عن الاسلام في اوروبا 2008، له مقالات حول الإسلام السياسي في الأهرام والسياسة الدولية والأهرام ويكلي، يجيد السفير طارق التحدث باللغتين الإنجليزية والفرنسية بطلاقة.