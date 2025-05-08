شكرا لقرائتكم خبر عن منتج المسلسل الأمريكي "التحقيق مع الرئيس": سعيد بتصويره بالكامل في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ليزلي جرايف، منتج مسلسل "التحقيق مع الرئيس"، الذي تدور أحداثه عن الغزو الأمريكي للعراق، إن هناك 5 أيام فقط متبقية على الانتهاء من تصوير المسلسل، وسيتم تصويرها في سبتمبر المقبل، وهي المشاهد الخاصة بالغزو.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": " سعيد بتصوير المسلسل في مصر، وبالإمكانيات الضخمة التي تملكها مصر، لأنها سهلت علينا مهمة التصوير، لدرجة أن كل من شاهد مشاهد الولايات المتحدة أو العراق، لم يشعروا بفرق".

وأوضح أن علاقته بمصر بدأت قبل 20 عاما، لما تربطه من صداقته بالدكتور زاهي حواس، كاشفا عن أنه كان منتجا لكثير من أعماله الوثائقية، كما أنه صديق للممثلة المصرية نيللي كريم.

وأكد أنها عبرت له عن سعادتها بتصويره لمسلسل "التحقيق مع الرئيس" داخل مصر.