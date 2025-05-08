شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عزام يوصى بأهمية التوسع بنشاط التأمين الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

اوصى الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأهمية التوسع بنشاط التأمين الزراعي حيث حقق السوق أقساط تصل إلى 117 مليون جنيه خلال 2023 وارتفعت إلى 123 مليون جنيه خلال 2024.

وأضاف فى كلمته بمؤتمر التأمين متناهى الصغر المنعقد بمحافظة الأقصر والذى ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية برعاية هيئة الرقابة المالية أنه يوجد 344 مليون مستفيد من التأمين متناهي الصغر حول العالم ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت صدور بعض القرارات الخاصة بالتحول الرقمي والتى تساعد فى نشر التأمين متناهي الصغر.

ويستضيف اتحاد شركات التأمين المؤتمر الرابع للتأمين متناهى الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني بأفريقيا والشرق الأوسط 2025 خلال الفترة من 7-9 مايو بمحافظة الاقصر تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويعد المؤتمر أحد أبرز المنصات الدولية المتخصصة في قضايا الشمول التأميني، حيث يجمع لأول مرة في المنطقة ما يقرب من 500 مشارك دولي من 30 دولة حول العالم، بهدف دعم وتطوير نظم التأمين متناهي الصغر والشامل في القارة الأفريقية، وستُناقش خلاله أفضل الممارسات والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال ودراسات حالات عملية للاستفادة منها في سوق التأمين الأفريقي والمصري.