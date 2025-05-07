شكرا لقرائتكم خبر عن مدير هيئة نظافة القاهرة: 20 ألف طن مخلفات تخرج من العاصمة يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العميد عبد الهادي شعبان، مدير عام الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة القاهرة، أن العاصمة تنتج ما بين 18 إلى 20 ألف طن من المخلفات يوميًا، مشيرًا إلى امتلاك الهيئة لأسطول ضخم يضم أكثر من 950 سيارة و150 معدة بمختلف الأحجام لنقل المخلفات والتعامل معها.

وأضاف شعبان، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر قناة الحياة، أن هناك شركتين تعملان في جمع القمامة بمحافظة القاهرة، إحداهما في المنطقة الشرقية والأخرى في المنطقة الغربية، موضحًا أن المحافظة تتابع أعمالهما بشكل دائم، حيث يتواجد العاملون في الشارع على مدار اليوم.

وأوضح أن المنظومة تشمل مراحل متعددة تبدأ من النقل إلى المناولات الوسيطة، ثم التوجه بالمخلفات إلى مصانع التدوير، بينما يتم التخلص من المخلفات غير القابلة للتدوير من خلال عمليات دفن آمن بالتنسيق مع وزارة البيئة.

وأشار إلى أن المحافظة تعاني من ظاهرة قلب أكياس القمامة في الشوارع من قِبل النباشين، مؤكدًا أن شرطة المرافق تتعاون مع الهيئة في مكافحة هذه الظاهرة حفاظًا على المظهر الحضاري.