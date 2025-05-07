شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف القعيد: معرض القاهرة الدولي للكتاب أهم شهادة للثقافة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الروائي يوسف القعيد، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تعتبر أهم شهادة للثقافة المصرية نتيجة ما حدث من مناخ جيد لانتشار الثقافة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "ذهبت أكثر من مرة لمعر ض الكتاب وشاركت في أكثر من ندوة بالمعرض".

وأضاف يوسف القعيد، خلال حواره ببودكاست "كلام في الثقافة"، المذاع على قناة الوثائقية، أنه شعر بسعادة كبيرة من المناخ في معرض القاهرة الدولي للكتاب، قائلا: "كنت برجع سعيد إن كل الناس المصريين دي بهذه الأعداد المليونية تأتي إلى المعرض ويأتوا من خارج القاهرة للنهل من ثقافة الكتب في معرض الكتاب".

وتابع: "معرض الكتاب أهم شهادة للثقافة المصرية وده نتيجة المناخ اللي عمله الرئيس السيسي والجو الثقافي اللي عمله وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو"، مؤكدا أن مناخ معرض الكتاب هذا العام غير عادي وغير تقليدي، لافتا إلى أن أهم شيء للمثقف أن يكون عين التاريخ ويحلم للناس بما يحلمون به من تغيير للأفضل وتثبيت للأحسن.

