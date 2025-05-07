شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال حملة فى إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

شن حي إمبابة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، حملة على الأسواق والمحال، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة وجودتها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة بقيادة أشرف بكر رئيس حى إمبابة، عن ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وعلى الفور تم مصادرة المواد والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

جاءت الحملة تحت إشراف نواب رئيس الحي أمير عباس، وأحمد النجار، وأحمد حسني، ومشرف إشغالات الحي محمد الورداني، ومدير البيئه عماد سامي، ومدير المتابعة باسم زكري، ومديري الإشغالات بحي إمبابة.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري ومواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال العامة والمطاعم، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على استمرار الحملات الرقابية بكافة القطاعات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات أو محاولة للاحتكار أو الغش التجاري أو الامتناع عن بيع السلع.



