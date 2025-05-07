شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: شراكة استراتيجية متميزة بين مصر واليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" شراكة استراتيجية متميزة بين مصر واليونان.. استقبال رسمى للرئيس السيسى بمقر رئاسة الجمهورية اليونانية.. الرئيس يؤكد اهتمام القاهرة بالشراكة المتميزة مع أثينا.. "تاسولاس" يؤكد الأهمية الاستراتيجية لمصر كشريك رئيسى للاتحاد الأوروبى.. والبلدان يشددان على أهمية التنسيق لضمان استعادة الاستقرار بالمنطقة.اقرأ فى العدد غدا



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