شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تنظم ندوة لفتح آفاق مشاركة لذوى الإعاقة بالاستحقاقات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

فى خطوة رائدة نحو تعزيز المشاركة الشاملة لكافة أطياف المجتمع فى الحياة السياسية، استضاف مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة مساء اليوم الأربعاء 7 مايو 2025، ندوة تثقيفية هامة استهدفت توعية وتمكين ذوى الإعاقة للمشاركة الفعالة فى مختلف الاستحقاقات الدستورية.

تأتى هذه الندوة فى إطار بروتوكول التعاون الهادف والبناء بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومى لذوى الإعاقة، تجسيدًا للجهود المشتركة لضمان الإتاحة الكاملة والتمكين السياسى لهذه الفئة الهامة من المجتمع.

شهدت الندوة حضور القاضى حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضى شادى رياض، والقاضى شريف صديق، والدكتور أحمد إبراهيم نواب مدير الجهاز التنفيذى، وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة، كما حضر الندوة وفد من المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وكوكبة من ذوى الإعاقة الذين يمثلون مختلف الإعاقات.

وفى كلمته الافتتاحية بالندوة، أكد القاضى حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على التزام الهيئة الراسخ بضمان حق المشاركة السياسية لجميع المواطنين دون تمييز، مشددًا على الأهمية القصوى لتوفير كافة سبل الإتاحة والتيسيرات اللازمة لتمكين ذوى الإعاقة من ممارسة حقوقهم الدستورية على قدم المساواة، مؤكدا أن المشاركة السياسية ليست مجرد حق دستورى مكفول لكل مواطن، بل هى واجب وطنى يقع على عاتق كل ناخب للمساهمة فى بناء مستقبل أفضل.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الندوة تأتى فى إطار رؤية الهيئة الشاملة التى تولى اهتمامًا خاصًا بدمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى العملية الانتخابية وتذليل كافة العقبات التى قد تواجههم. واستعرض جهود الهيئة فى هذا المجال، بما فى ذلك تكييف الإجراءات الانتخابية وتوفير وسائل مساعدة تضمن سهولة ويسر مشاركتهم.

وأشار القاضى حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى قرب الاستحقاقات الدستورية المقبلة، مؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود لضمان مشاركة واسعة وفاعلة من ذوى الإعاقة فى هذه الاستحقاقات، وأن الهيئة تعمل جاهدة لتوفير بيئة انتخابية دامجة تضمن لهم حق التصويت بيسر وسهولة وبكرامة.

وقدم القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، عرضًا تقديميًا تفصيليًا تناول جهود الهيئة فى توفير الإتاحة لذوى الإعاقة فى مختلف مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من تحديث البيانات ووصولًا إلى تسهيل عملية الاقتراع فى المراكز الانتخابية.

واستعرض التعديلات والإجراءات التى اتخذتها الهيئة لضمان سهولة وصول ذوى الإعاقة إلى المعلومات الانتخابية وممارسة حقهم فى التصويت دون أى صعوبات.

كما أكد مدير الجهاز التنفيذى للهيئة على أهمية التعاون مع المجلس القومى لذوى الإعاقة فى تحديد الاحتياجات الخاصة بهذه الفئة وتوفير الحلول المناسبة التى تضمن مشاركتهم الفعالة فى الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس حرص الهيئة على تحقيق العدالة والمساواة لجميع المواطنين.

واستعرض القاضى شادى رياض نائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة فى كلمته، آلية تحديث قاعدة بيانات الناخبين مع التركيز على ضمان إدراج بيانات ذوى الإعاقة بشكل دقيق وتوفير البيانات اللازمة لتسهيل عملية الإتاحة فى المراكز الانتخابية.

وأشار إلى أن الهيئة تستخدم التقنيات الحديثة لضمان دقة البيانات وتوفير المعلومات اللازمة للمراكز الانتخابية لتقديم الدعم اللازم لذوى الإعاقة، وأكد على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية بشؤون ذوى الإعاقة لضمان توفير كافة التيسيرات اللازمة لهم فى العملية الانتخابية.

وأشار القاضى شريف صديق نائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة، إلى الجهود المبذولة فى تجهيز المراكز الانتخابية لتكون متاحة لذوى الإعاقة، بما فى ذلك توفير مسارات ميسرة وتجهيزات خاصة تضمن لهم سهولة الحركة والتصويت بكرامة.

وأكد أن الهيئة تولى اهتمامًا خاصًا بتدريب العاملين فى المراكز الانتخابية على كيفية التعامل مع ذوى الإعاقة وتقديم الدعم اللازم لهم.

وقد شهدت الندوة حوارًا تفاعليًا ومثمرًا بين الهيئة والمجلس القومى وذوى الإعاقة المشاركين، حيث تم طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات حول ضمان حقوقهم الانتخابية وتوفير الإتاحة الكاملة لهم. وقد أشاد فريق الهيئة والمجلس بمستوى وعى المشاركين وحرصهم على المشاركة الفعالة، وتم التأكيد على أن صوت كل مواطن له أهميته، وأن تمكين ذوى الإعاقة هو واجب وطنى ومطلب أساسى لتحقيق مجتمع ديمقراطى شامل.

وضمن فعاليات الندوة، وحرصًا على ضمان تواصل فعال وشامل مع جميع المشاركين، خاصة ذوى الإعاقة السمعية من الصم والبكم، تم الاستعانة بمتخصصة فى لغة الإشارة قامت بترجمة كافة الكلمات والمداخلات التى تمت خلال الندوة، وقد ساهم هذا الإجراء بشكل كبير فى تيسير فهم كافة النقاط المطروحة وضمان مشاركة كاملة وفعالة من ذوى الإعاقة السمعية فى الحوار والنقاشات التى دارت.

وفى ختام الندوة، تم توجيه الشكر والتقدير لذوى الإعاقة المشاركين، تقديرًا لتفاعلهم وحرصهم على المساهمة فى هذا الحوار الهام.

وقد أعرب المشاركون عن تقديرهم لجهود الهيئة والمجلس فى تنظيم هذه الندوة التى تهدف إلى تمكينهم ودمجهم بشكل كامل فى العملية الانتخابية والحياة السياسية.

جانب من الندوة التثقيفية لمشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الدستورية (1)



جانب من الندوة التثقيفية لمشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الدستورية (2)



جانب من الندوة التثقيفية لمشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الدستورية (3)



جانب من الندوة التثقيفية لمشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الدستورية (4)



جانب من الندوة التثقيفية لمشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الدستورية (5)



جانب من الندوة التثقيفية لمشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الدستورية (6)



جانب من الندوة التثقيفية لمشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الدستورية (7)



جانب من الندوة التثقيفية لمشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الدستورية (8)



جانب من الندوة التثقيفية لمشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الدستورية (9)



جانب من الندوة التثقيفية لمشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الدستورية (10)



جانب من الندوة التثقيفية لمشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الدستورية (11)



جانب من الندوة التثقيفية لمشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الدستورية (12)



جانب من الندوة التثقيفية لمشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الدستورية (13)



جانب من الندوة التثقيفية لمشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الدستورية (14)



جانب من الندوة التثقيفية لمشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الدستورية (15)



جانب من الندوة التثقيفية لمشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الدستورية (16)



جانب من الندوة التثقيفية لمشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الدستورية (17)



جانب من الندوة التثقيفية لمشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الدستورية (18)



جانب من الندوة التثقيفية لمشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الدستورية (19)



جانب من الندوة التثقيفية لمشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الدستورية (20)



جانب من الندوة التثقيفية لمشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الدستورية (21)



جانب من الندوة التثقيفية لمشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الدستورية (22)



جانب من الندوة التثقيفية لمشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الدستورية (23)



جانب من الندوة التثقيفية لمشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الدستورية (24)



جانب من الندوة التثقيفية لمشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الدستورية (25)