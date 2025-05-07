شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: لا نعترف بقرار سلطة بورتسودان بقطع العلاقات الدبلوماسية معنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الإماراتية: "لا نعترف بقرار سلطة بورتسودان بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات باعتبار أن هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان"، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية. أضافت الخارجية الإماراتية: "نرفض التصريحات الصادرة عن سلطة بورتسودان والتي نعتبرها مناورة للتهرب من مساعي وجهود السلام".

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