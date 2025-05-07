شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن مايو الجارى، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر مايو بدءًا من 22 مايو، والمتأخرات أيام 12،11،8 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأكد أن وزارة المالية تأخذ فى اعتبارها أيام الأجازات والعطلات الرسمية للتيسير على المواطنين.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.