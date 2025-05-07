شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: امتحان تكميلى لمن تخلفوا بعذر عن اختبار الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا للمديريات التعليمية، موضحة أنه إيماء إلى الفاكس المرسل إلى المديريات بشأن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوى العام الذين تغيبوا عن أداء الامتحان فى مادة أو بعض المواد فى الفصل الدراسي الأول لظروف مرضية أو قهرية، وتستفسرون عن كيفية إداء الامتحان فى المواد التى تغيبوا فيها، تمت الإشارة إلى نص القرار الوزارى رقم (٢٧٤۱۲۷۳ لسنة 2012) بشأن نظام الدراسة لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى العام مادتى 5 و11 والذى أجاز بعقد امتحان تكميلي (تخلف) للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحانات فى الفصل الدراسى الأول فى مادة أو أكثر بعذر مقبول.

شددت الوزارة على أن الامتحانات التكميلية الخاصة بالفصل الدراسى الأول يتم عقدها أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة وبنفس آلية عقد الامتحان التكميلى.