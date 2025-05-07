شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز حماية المستهلك يقود حملة على الأسواق غدا بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك غدا الخميس جولة بمحافظة كفر الشيخ يرافقه لواء دكتور علاء عبد المعطي؛ وذلك للقيام بحملات رقابية مُوسعة علي الأسواق والسلاسل التجارية بالمحافظة للتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، وكذا مُتابعة تخفيضات السلع، طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وفقًا للقرار رقم (3071) بشأن الـ 7 سلع الإستراتيجية في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وتأثيرها علي انخفاض اسعار السلع وإتاحتها، وضبط اي ممارسات سلبية غير مُنضبطة بالأسواق.

ومن المُقرر عقد لقاء موسع مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية بالمحافظة، بمقر الديوان العام، وذلك لبحث مدي توافر السلع الغذائية بالأسواق، فضلاً عن إتاحتها بأسعار مُخفضةومنع الممارسات الاحتكارية ، ويعقب ذلك القيام بجولة ميدانية علي الأسواق.



