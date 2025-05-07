شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم بدار الأوبرا احتفالا بذكرى انتصار روسيا فى الحرب العالمية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت دار الأوبرا عرضًا للفيلم التاريخي السوفيتي "تعال وشاهد"، الذي يستعرض بعضًا من أهوال الحرب العالمية الثانية، وذلك في إطار احتفالات روسيا بالذكرى الثمانين للنصر العظيم على ألمانيا النازية في نهاية (الحرب الوطنية العظمى) الحرب العالمية الثانية.

وحضر العرض سفيرا روسيا وبيلاروسيا وعدد من المواطنين الروس المقيمين في مصر.

وقبل عرض الفيلم، قال سفير بيلاروسيا سيرجي تيرنتييف، إن النصر العظيم حدث غيّر التاريخ للأبد، فقد سقط واحد من كل ثلاثة من سكان بيلاروسيا في هذه الحرب، وهو أمر حاضر في ثقافتنا ووعينا الوطني.

وأضاف السفير، أن يوم النصر تتجمد فيه البلاد في ذكرى للتعبير عن الامتنان، مشيرًا إلى أن الفيلم ليس مجرد عمل فني، بل صرخة ألم وحقيقة تم التعبير عنها من خلال فن السينما.

تم تصوير الفيلم عام 1985 في إنتاج مشترك بين روسيا وبيلاروسيا، وينقل المأساة الحقيقية التي مر بها الشعب البيلاروسي أثناء الحرب.

تدور أحداث الفيلم حول قرى لم تعد موجودة الآن، بل دمرتها الحرب في الوطنية العظمى، حيث تم حرق تسعة آلاف قرية بيلاروسية جزئيًا أو كليًا، وأشار تيرنتييف إلى أن عرض الفيلم تذكير للجميع بأن ثمن السلام باهظ.

وقال إنه نظرًا لمعاناة بيلاروسيا من الحرب، فإنها تدعو دائمًا إلى حل النزاعات سلميًا، واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها.

من جانبه، قال سفير روسيا في مصر جيورجي بوريسينكو إنه بعد مرور 80 عامًا، نتذكر أهوال تلك التجربة القاسية.

وتابع السفير قائلًا: إننا نشاهد هذا الفيلم ونحن ننظر بألم شديد إلى ما يحدث في غزة، حيث سقط عشرات الآلاف من النساء والأطفال في الحرب. لذلك، فإن هذا الفيلم واقعي في هذه المرحلة.

وتحتفل روسيا في التاسع من مايو كل عام بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية بعد حرب دامية فقد فيها الاتحاد السوفيتي الملايين من الجنود.

ومن المقرر أن تشهد روسيا يوم الجمعة احتفالات كبرى بمناسبة الذكرى الثمانين لهذا الانتصار، ويشارك فيها العديد من قادة الدول في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين.

احتفال ذكرى انتصار روسيا فى الحرب العالمية الثانية

عرض فيلم بدار الأوبرا احتفالا بذكرى انتصار روسيا فى الحرب العالمية الثانية

ذكرى انتصار روسيا فى الحرب العالمية الثانية

عرض فيلم بدار الأوبرا احتفالا بذكرى انتصار روسيا فى الحرب العالمية الثانية