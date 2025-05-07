شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: زيادة اعتماد تكافل وكرامة بإجمالى 11 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم الاتفاق على مبلغ 53 مليار و632 مليون جنيه قيمة استخدامات الديوان العام للسنة المالية 2025-2026 مقابل 39 مليار جنيه و445 مليون جنيه للسنة المالية 2024-2025، وتبلغ قيمة الزيادة مبلغ 14 مليار و186 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية، لمناقشة مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم زيادة اعتمادات مساعدات الدعم النقدي " تكافل وكرامة" بإجمالي 11 مليار جنيه في ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بزيادة "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، كما تم زيادة اعتمادات بند معاش الطفل بإجمالي مبلغ 77 مليون جنيه، فضلا عن تخصيص اعتماد مبلغ 270 مليون جنيه بدل انتقال خاص بالرائدات الاجتماعيات لـ15 ألف رائدة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن نحو 87% من إجمالي الموازنة من المبالغ التي تم الاتفاق عليها من الاستخدامات لمواجهة متطلبات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وهو جوهر عمل الوزارة.



اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب



الدكتورة مايا مرسى والدكتور عبد الهادئ القصبي



وزيرة التضامن تناقش مشروع موازنة العام المالي 2025-2026