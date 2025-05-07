شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تناقش مشروع موازنة العام المالى 2025-2026 لديوان عام الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، فى اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، وذلك برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية، لمناقشة مشروع موازنة العام المالى 2025-2026 لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي.

وشهد الاجتماع حضور النائب أحمد فتحى وكيل اللجنة، والنائبة رضوى اسماعيل وكيل اللجنة، أعضاء اللجنة، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعى والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوى المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والأستاذ شريف رفاعى رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، ودكتور أحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية ونبيل يوسف المستشار المالى للوزارة، وحسام الزمر استشارى مالى لبرنامج الدعم النقدى المشروط " تكافل وكرامة".

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن تقديرها بالتواجد فى اجتماعات اللجنة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية وأعضائها الكرام، حيث تقدم اللجنة العديد من الأفكار التى يتم الاستعانة بها، متوجهة بالشكر للجنة وأعضائها على كافة الجهود المقدمة من جانبهم وتعاونهم الدائم مع الوزارة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن عرض مقترح موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى للسنة المالية 2025-2026، وهو المقترح رقم 86 بالنسبة للوزارة منذ نشأتها عام 1939، كما تم إضافة موازنة المجلس القومى لأسر الشهداء والمصابين إلى موازنة ديوان عام الوزارة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2333 لسنة 2023، والذى ينص بدمج المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2011، والمتضمن بأن تحل الوزارة محل المجلس فى تقديم كافة الخدمات لأسر الشهداء والمصابين المقيدين بالمجلس وتؤول إلى الوزارة جميع حقوق المجلس وأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى تندرج ضمن موازنات الجهاز الإدارى للدولة وتندرج مصروفاتهم طبقا للوظائف التى تؤديها الدولة ضمن قطاع الحماية الاجتماعية.

الدكتورة مايا مرسى والدكتور عبد الهادئ القصبي



وزيرة التضامن تناقش مشروع موازنة العام المالي 2025-2026



الدكتور عبد الهادى القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية