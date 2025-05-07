شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن للنواب: مصر من أنجح دول الشرق الأوسط بملف الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن ما تنفذه مصر فى مجال الحماية الاجتماعية يُعد من أنجح النماذج على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تحتل المرتبة الثانية إقليميا فى هذا الملف الحيوي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، الذى عُقد لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026، فيما يخص ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك بحضور الوزيرة.

وأضافت الدكتورة مايا مرسى، أن يوم 11 مايو الجارى يصادف مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، مؤكدة أن البرنامج تحول إلى حق دستورى بموجب قانون، ويُعد من أبرز أدوات الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.



وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى، أكبر برنامج للدعم النقدى المشروط " تكافل وكرامة" فى المنطقة، حيث أن هذا البرنامج على مدار 10 سنوات غطى 7.7 مليون أسرة،ويتميز بالمرونة ويستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة، كما أنه يحقق جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة فى مساعدات نقدية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة فى مصر.