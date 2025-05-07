شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: وقف إطلاق النار فى اليمن من شأنه استقرار أوضاع البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة من شأنه استقرار الأوضاع فى البحر الأحمر ، وينعكس هذا الاتفاق إيجابياً على حرية الملاحة في البحر الأحمر.

علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على البلبلة التي أثيرت حول توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ أبوظبي؛ لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية، مشروع "كيزاد شرق بورسعيد"، قائلا" لازم نفرق بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة لتنمية مناطق قناة السويس.. الجهتين تعملان بشكل مستقل، ولكلٍ منهما اختصاصات واضحة، تساهم بشكل فعال في دفع قاطرة التنمية، ضمن منظومة التنمية الشاملة للدولة".

واستطرد أن العقد الذي أثار الجدل هو عقد بنظام المطور الصناعي ، وليس هو العقد الوحيد بل هناك 14 مطورا صناعيا بهذا النظام فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وأوضح إنه كلف الوزراء المعنيين بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالية عيد العمال.



وتابع فى مؤتمر صحفي ، أن هذا الأسبوع شهد لقاء مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومصر تعتبر الدولة الأولي فى الشراكة مع هذا البنك وأن المحفظة مع هذا البنك تصل لـ13.8 مليار يورو.



واستعرض رئيس الوزراء نتائج اجتماع لجنة الطروحات وما تم انجازه ، ونجاحها فى إجراء 21 صفقة بإجمالي 6 مليارات دولار حتى الآن.