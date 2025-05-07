شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: لا يمكن المساس بدير سانت كاترين وده التزامى والتزام الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على احترام الدولة المصرية للتعدد والتنوع الموجود في النسيج الإنساني.

أضاف السيد الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفى مع رئيس وزراء اليونان، ردا على ما أثير حول دير سانت كاترين: "موضوع دير سانت كاترين كان ممكن اكتفى بكلام دولة الرئيس.. لكن اسمحولي أقول خلال العشر سنين اللى فاتوا كنا بنأكد على نقاط محددة لدى الرأى العام في مصر وخارج مصر وهي احترام شديد جدا لتعدد والتنوع الموجود في النسيج الإنساني.

تابع الرئيس: " هذا لم يكن طرح ولكن قمنا بممارسات تؤكد كده وانزعجت بشدة عندما تم تناول موضوع سانت كاترين وإن مصر قد تقوم بأى إجراء سلبي .. مش علشان مكانة الدير ولكن ده يتعارض مع ثوابت السياسة المصرية.

واصل الرئيس: لما حرق المتطرفين 65 كنسية في مصر قمنا بإعادة بناءهم مرة أخرى، ونقوم بانشاء دور عبادة للمسلمين والمسحيين في التجمعات الجديدة ، لو عندي مواطنيين يهود هعملهم معابد".

شدد السيد الرئيس بقوله: العلاقة التاريخية وحجم المودة بين الشعب المصري واليوناني خفت وجالي قلق شديد إن الأمر يتم العبث بهذه المودة من خلال موضوع حساس زى ده، وده مش هيحصل، واى حد يسمع كلام تاني غير كده متصدقوش، التزام الدولة المصرية وأنا شخصيا، التعاقد بين دير سانت كاترين ده تعاقد أبدى لا يمكن أحد يمسه وأى حاجة مرتبطة بالدير مستعدين بكل المودة نعمله لأن ده أمر يحمل بين طياته وفاة قديسة منذ أكثر من 1500 سنة موجودة في مصر وأى حد بيزور مصر بنقولهم تعالوا شوفوا دير سانت كاترين لقديسة عظيمة كانت مؤمنة في وقت مكنش فيه ايمان..شعبنا في مصر واليونان شعب واحد يسمعوا مني ومحدش يسمع بكلام التواصل الاجتماعي".