رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماع المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار

وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد استعرض اليوم، تقريرًا بعنوان "جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة.. لخدمة أغراض التنمية للدولة المصرية 2030 والثورة الصناعية الخامسة".

واستهل وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرضه موضحًا أن الجامعات المتخصصة تخدم بقوة متطلبات الثورة الصناعية الخامسة من خلال: تطوير المهارات البشرية، توفير التعليم المبني على المشروعات، الاقتصاد الدائري والاستدامة، البحوث البينية، الابتكار ومسرعات الأعمال، أولويات يُحددها شركاء الصناعة، الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، والتخصصات المتعددة والوظائف الخضراء.

وأضاف الوزير أن الجامعات المتخصصة تعمل على تفعيل روابط قوية مع الصناعة وبين أصحاب المصلحة، كما أنها تشجع البحوث البينية المتقدمة، وتؤهل لفرص وظيفية أفضل، وتُضيف خبرة عميقة وتخصصات دقيقة، وتقوم على تدريس مناهج مرنة.



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