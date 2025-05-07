شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: لن ننسى دور اليونان فى نقل وجهة نظر مصر لأوروبا بعد أحداث 2011 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن اليونان قامت بدور كبير لشرح وجهة النظر المصرية تجاه الأحداث بعد 2011 - 2012 - 2013.



أضاف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء اليونان، في بداية الفترة الصعبة اللى مرت على مصر خلال 2011 كانت اليونان متفهمة وقامت بدور كبير جدا على الأقل في المحفل الأوروبي لتشرح وتؤكد وجهة نظر مصر لدى الأوروبيين واستطاعت بنجاح فعل هذا الدور.

تابع السيد الرئيس: كانت فترة صعبة وكنا محتاجين اللي يشرحلهم إيه اللي بيحصل في مصر، وده أمر لن ننساه .. ده كان بيأكد العلاقة التاريخية بين البلدين".