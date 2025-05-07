شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعرض فيديو يرصد آراء المواطنين بشأن أسعار السلع ومدى توافرها فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت حركة تداول السلع في الأسواق انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الأسعار، فوفقًا لشهادات عدد من المواطنين بعدد من السلاسل التجارية المختلفة، فقد انخفضت أسعار عدد من السلع الأساسية بنسب كبيرة مقارنة بحركة الأسعار خلال الفترة الماضية.

كما أعرب عدد من المواطنين عن رضاهم تجاه الانخفاض الملحوظ في أسعار عدد من السلع الأساسية، من بينها البيض والزيت والسكر واللحوم والدواجن، مشيرين إلى أن الأسعار قد شهدت تراجعًا تدريجيًا خلال الأسابيع الماضية، ما ساهم في تحسين وزيادة قدرتهم الشرائية وتلبية احتياجات أسرهم.

بينما أشاروا إلى توافر السلع بجودة جيدة في مختلف المنافذ والأسواق، وذلك بعد ضخ كميات كبيرة من السلع وتكثيف الرقابة لمنع أي ممارسات احتكارية، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على انخفاض أسعار بعض السلع وتوافرها بكثرة.



