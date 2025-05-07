شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليونان: نشكر مصر على دورها فى حل أزمات الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، الشكر إلى مصر على دورها في حل أزمات الشرق الأوسط، معربا عن استعداد بلاده لتقديم أى مبادرة تعزز الاستقرار الإقليمي.

قال رئيس وزراء اليونان، في مؤتمر صحفى مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعاصمة اليونانية أثينا، إن هناك أسس صحيحة وقوية بين مصر واليونان، مشيرا إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر مثالية.

أضاف ميتسوتاكيس، اتفقنا على العمل معا لجعل علاقتنا أكثر قوة في مختلف المجالات.

أشاد رئيس وزراء اليونان بالخطة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة، داعيًا إلى وقف القتال في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.