شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق عائد 20% سنويا على البيع بالتقسيط لفيلات "R5" بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار الأربعاء، 07 مايو 2025 02:15 م

أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (201) بتاريخ 25 فبراير 2025، على تطبيق عائد 20% سنوياً على أنظمة البيع بالتقسيط لفيلات مشروع الحي السكني الخامس (R5) بالعاصمة الإدارية الجديدة، شاملة هامش وزارة المالية، وذلك لمدة سداد تصل إلى 15 عاماً.

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